Burnham zog beinahe triumphal nach London ein

Der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge wird nun aber spekuliert, ob es doch noch Mitbewerber geben wird, um Burnham dazu zu zwingen, eine Vision für das Land vorzulegen und um Unterstützung dafür zu werben. Als mögliche Kandidaten werden Starmers Kabinettssekretär Darren Jones und der frühere Verteidigungsstaatssekretär Al Carns gehandelt. Beide vermieden es bislang, sich eindeutig zu äussern.