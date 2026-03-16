Der britische Premierminister Keir Starmer sieht die Sicherung der Strasse von Hormus entgegen der Forderung von US-Präsident Donald Trump nicht als Aufgabe der Nato. «Das wird keine Nato-Mission sein und war auch nie als eine solche vorgesehen», sagte Starmer am Vormittag in London. Zuständig sein müsse eine Allianz von Partnern in Europa, am Golf und mit den USA.