Das Telefonat der Staats- und Regierungschefs der sogenannten E3-Staaten folgte auf Äusserungen aus der US-Regierung, das zum Königreich Dänemark gehörende Grönland übernehmen zu wollen. US-Präsident Donald Trump begründet das Interesse mit der nationalen Sicherheit und einer mutmasslichen Bedrohung durch Russland und China.
Die arktische Insel, die sechsmal so gross wie Deutschland ist, auf der aber nur knapp 60.000 Menschen leben, ist reich an seltenen Bodenschätzen. Dänemark und die Führung mehrerer Nato-Staaten um Deutschland hatte zuletzt ihre Position verdeutlicht, dass Grönland nicht zum Verkauf stehe und den Grönländern und Dänen gehöre. Durch die Anbindung an das Königreich Dänemark ist Grönland Teil der Nato./mj/DP/men
(AWP)