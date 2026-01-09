Die arktische Insel, die sechsmal so gross wie Deutschland ist, auf der aber nur knapp 60.000 Menschen leben, ist reich an seltenen Bodenschätzen. Dänemark und die Führung mehrerer Nato-Staaten um Deutschland hatte zuletzt ihre Position verdeutlicht, dass Grönland nicht zum Verkauf stehe und den Grönländern und Dänen gehöre. Durch die Anbindung an das Königreich Dänemark ist Grönland Teil der Nato./mj/DP/men