Starmer: Es sind «keine gewöhnlichen Zeiten»

Labour hatte bei den Kommunalwahlen in England über 1.400 Mandate in kommunalen Gremien verloren. Bei der Parlamentswahl in Wales, der jahrzehntelangen Labour-Hochburg, rutschte die Partei hinter die Unabhängigkeitspartei Plaid Cymru und Reform UK auf Platz drei. In seiner Rede wird Starmer eingestehen, eine bessere Antwort finden zu müssen als nach dem Wahlsieg 2024: «Denn dies sind keine gewöhnlichen Zeiten.»