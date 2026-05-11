Als Beispiel nannte Starmer ein Jugendaustauschprogramm (Youth Experience Scheme), das dem Premier zufolge «im Mittelpunkt unserer neuen Vereinbarung mit der EU» stehen soll. Das Programm sieht vor, dass junge Menschen aus der EU wieder einfacher für begrenzte Zeit im Vereinigten Königreich leben, arbeiten und studieren können und umgekehrt. Eine Einigung darüber wird beim nächsten Gipfel im Sommer erwartet.