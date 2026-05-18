Starmer hatte zuvor deutlich gemacht, den Kandidaten oder die Kandidatin von Labour bei der Nachwahl «zu 100 Prozent» zu unterstützen. «Ein Labour-Kandidat muss Reform schlagen. Das ist der Kampf, in dem wir stehen», sagte der Premierminister. Die Bestätigung von Burnham als Kandidat gilt bislang als Formsache. Am Nachmittag bekräftigte Starmer, nicht zurücktreten zu wollen. «Das werde ich nicht machen», antwortete er auf die Frage, ob er einen Zeitplan für einen Rücktritt vorlegen werde, sollte Burnham in Makerfield gewinnen. Er wolle die Partie in die nächste Parlamentswahl führen./mj/DP/jha