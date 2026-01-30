Ausschlaggebend dafür war insbesondere ein deutlicher Anstieg der Bestellungen im vierten Quartal im Bereich Raumfahrt, dem grössten Marktsegment der Gruppe. Sowohl in der militärischen als auch in der zivilen Luftfahrt hätten mehrere grössere Neuaufträge gewonnen werden können, schrieb die Gruppe. Auch im Segment Industrial habe man sich behaupten können.