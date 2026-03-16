Einen konkreten Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026 macht StarragTornos noch nicht. Es seien keine wesentlichen Wachstumsimpulse aus den relevanten Marktsegmenten zu erwarten, heisst es mit Blick nach vorn. Die Nachfrage aus den Bereichen Aerospace und Defense dürfte weiterhin stark bleiben, in den schwächeren Endmärkten und geografischen Regionen rechnet das Unternehmen indes nicht mit einer deutlichen Erholung.