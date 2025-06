Als Grund für den Verlust im ersten Semester nannte StarragTornos in einem Communiqué vom Freitag den Druck der massiven geopolitischen Verwerfungen und die damit verbundene Talfahrt in einzelnen Absatzmärkten. Die Firma begründete dies mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in den deutschsprachigen Ländern, der angespannten Marktsituation in den USA und der nachlassenden Dynamik in der Uhrenindustrie.