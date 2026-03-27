Der Streamingdienst Disney+ hat das Startdatum seiner Berlin-Dystopie bekanntgegeben: Die achtteilige Thriller-Serie «City of Blood» rund um Verbrechen und Vampire steht ab 16. September zum Streamen bereit. In den Hauptrollen sind Lea Drinda («Der Greif») und Soma Pysall («PARA - Wir sind King») zu sehen. Die Serie beruht auf der Graphic-Novel-Reihe «Berlinoir».