Kambodscha baut ungeachtet aller ökologischen und geopolitischen Bedenken einen Kanal am Fluss Mekong. Regierungschef Hun Manet gab in der Provinz Kandal den Startschuss für die Arbeiten am 180 Kilometer langen und bis zu 100 Meter breiten Funan-Techo-Kanal, wie die Zeitung «Khmer Times» berichtete. Während der Grundsteinlegung für das Projekt ertönten in dem kommunistisch geprägten Land in Südostasien Gongs, Glocken und Trommeln.