Der US-Krankenversicherer Cigna nimmt von grossen Übernahmen Abstand und stockt seine Aktienrückkäufe um 10 Milliarden US-Dollar (8,8 Mrd Franken) auf. Statt 1,3 Milliarden US-Dollar will der Konzern nun 11,3 Milliarden Dollar für den Erwerb eigener Papiere ausgeben, wie er am Montag in New York mitteilte. Cigna-Chef David Cordani erklärte den Schritt damit, dass die Cigna-Aktie «deutlich unterbewertet» sei. Dass Cigna mit dem Konkurrenten Humana über eine mögliche Fusion gesprochen haben soll, kommentierte er nicht. Diese Gespräche sind laut einem Bericht des «Wall Street Journal» vom Sonntag geplatzt.

11.12.2023 14:27