In Richtung Süden verzeichnete der TCS am Sonntag den ersten Kilometer Stau zwischen Wassen und Göschenen UR kurz vor 05.30 Uhr. Damit staute sich die Blechkolonne etwas später als am Vortag: In der Nacht auf Samstag hatte der TCS bereits um 03.00 Uhr eine Stau-Länge von sechs Kilometern vermeldet.