In Ferden VS füllt sich der dortige Stausee wieder. Denn in Blatten hat sich das Wasser einen Weg über den gesamten beim Bergsturz entstandenen Schuttkegel gebahnt. Darum müssen beim Stausee nun bei Bedarf die Schleusen geöffnet werden. Er soll im Falle eines Murgangs als Rückhaltebecken dienen.