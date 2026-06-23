Ursprünglich hatte sich der Kanton Luzern gegenüber einer Finanzhilfe für ein einzelnes Unternehmen kritisch gezeigt. Gegen die Finanzhilfe war jetzt nur noch die GLP. Ihr Sprecher Urs Brücker sagte, Aufgabe des Kantons sei es, für attraktive Rahmenbedingungen zu sorgen. Eine direkte Unterstützung eines Unternehmens widerspreche einer liberalen Wirtschaftspolitik.