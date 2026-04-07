Die Steeltec muss für die Finanzhilfe Auflagen einhalten. So darf sie den Standort Emmenbrücke nicht aufgeben und 2025 bis 2028 keine Dividende auszahlen. Auch die Entschädigungen für die Geschäftsleitung und den Verwaltungsrat werden beschränkt. Zudem gibt es Vorgaben zum Klimaschutz.