Auslöser der Schliessung sei die Kündigung von Kreditlimiten, was das Unternehmen in Liquiditätsengpässe gebracht habe, schreibt die Muttergesellschaft PCP.com am Freitagnachmittag in einer Mitteilung. Die Schliessung umfasst alle 17 Filialstandorte von Steg Electronics sowie die Firmenzentrale in Schaffhausen. Auswirkungen hat die Schliessung zudem auf ein Logistikunternehmen.