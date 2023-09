Offenbar hat die Streichung von Kreditlimiten das Unternehmen, zu dem neben Steg Electronics auch die Onlineshops PC-Ostschweiz.ch und Techmania gehören, in Liquiditätsengpässe gebracht. Vom Konkurs bedroht sind in den Filialen, in der Firmenzentrale in Schaffhausen sowie bei einem assoziierten Logistikunternehmen insgesamt rund 130 Arbeitsplätze. 80 Stellen davon befinden sich in der Schweiz, die übrigen in Deutschland und in der Slowakei.