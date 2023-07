Stärkste Preisanstiege in der Inner- und Ostschweiz

Im Vorjahresvergleich verzeichneten laut Mitteilung Einfamilienhäuser in der Innerschweiz (+18,8%) und der Ostschweiz (+9,8%) die grössten Preisanstiege. Weniger stark stiegen die Preise hingegen in Bern (+3,4%) und der Nordwestschweiz (+3,3%). Beim Stockwerkeigentum hätten die Preise in der Region Innerschweiz (+11,3%) am stärksten zugelegt. Die Region Zürich verzeichnete im Vorjahresvergleich (+1,4%) die geringsten Preisanstiege.