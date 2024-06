Eine generelle Trendwende zurück zum Kompakten will Schwope darin aber nicht sehen. «Das ist noch einmal ein Zwischenaufbäumen, das letzte Aufbäumen der Kompaktklasse.» Am generellen Trend hin zum SUV werde sich dadurch nichts ändern. «Der wird so weitergehen.» Wenn auch nicht mehr so rasant wir bisher, glaubt Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management (CAM) in Bergisch Gladbach. «Der Trend zur SUVsierung hat irgendwo auch seine Grenzen. Ich glaube jetzt nicht, dass wir demnächst 70 Prozent SUVs haben werden.» Spürbar sinken werde der Anteil aber auch nicht wieder. «Das kehrt sich nicht wieder um.»