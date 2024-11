Den ausscheidenden Kabinettsmitgliedern dankte Steinmeier für ihre Arbeit. «Ihnen war es ein zentrales Anliegen, die Staatsverschuldung unter Kontrolle zu halten», sagte er zu Lindner. Er habe grosse Anstrengungen unternommen, Haushalte vorzulegen, die der Schuldenregel entsprächen. In einer Zeit der schweren Krisen sei dieses Ziel innerhalb der Bundesregierung offenbar zunehmend umstritten gewesen. «Die unterschiedlichen Auffassungen, wie beides vereinbar ist, die Schuldengrenze zu wahren, gleichzeitig angemessen auf Krisen zu reagieren, sie haben am Ende zu unüberbrückbaren Differenzen in der Bundesregierung geführt.»