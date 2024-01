Was derzeit in Deutschland passiere, sei bei seinen Gesprächen in Vietnam ebenso ein Thema wie in Deutschland, wo er sich am kommenden Montag mit Vertretern der Wirtschaft zusammensetzen wolle. «Insofern freue ich mich, dass Vertreter der Wirtschaft sich zunehmend äussern darüber», sagte Steinmeier. Zugleich zeigte er sich nach den Demonstrationen am vergangenen Wochenende und in den Tagen danach sicher: «Die demokratische Mitte unserer Gesellschaft ist erwacht und spürt ihre Verantwortung.»