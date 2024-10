Der Chef des Opel-Mutterkonzerns Stellantis , Carlos Tavares, schliesst Werksschliessungen angesichts der Absatzkrise in der Automobilindustrie und der Konkurrenz aus China nicht aus. «Man darf nichts ausschliessen», sagte Tavares der französischen Zeitung «Les Échos». Wenn die Chinesen am Ende ihrer Offensive einen Marktanteil von zehn Prozent in Europa erreichten, bedeute dies ein Volumen von 1,5 Millionen Autos. «Das entspricht sieben Montagewerken. Die europäischen Hersteller müssten diese dann entweder schliessen oder an die Chinesen übergeben.»