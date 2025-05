Die Suche des Autobauers Stellantis nach einem neuen Chef war erfolgreich: Antonio Filosa soll ab dem 23. Juni an der Konzernspitze stehen, teilte der Vielmarkenkonzern (unter anderem Peugeot, Citroen, Fiat, Opel, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo) am Mittwoch mit. Der neue Konzernlenker bringt 25 Jahre Erfahrung aus der Industrie mit und kommt zudem aus den eigenen Reihen. Bei Stellantis war Filosa zuletzt bereits verantwortlich für das operative Geschäft in der Region Americas.