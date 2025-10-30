Der Autobauer Stellantis kann dank einer Erholung im wichtigen Markt Nordamerika etwas aufatmen. Allerdings rechnet der VW -Rivale mit hohen Sonderkosten im zweiten Halbjahr für strategische Weichenstellungen und Änderungen an seinen Modellplänen, wie die Opel-Mutter am Donnerstag in Amsterdam mitteilte. Der Umsatz des Vielmarkenkonzerns (unter anderem Fiat, Chrysler, Peugeot, Jeep, Alfa Romeo) legte im dritten Quartal im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 37,2 Milliarden Euro zu. Das entsprach in etwa den Schätzungen von Experten. Die Aussicht hoher Sonderbelastungen schreckte die Anleger allerdings ab, die Aktie fiel deutlich.