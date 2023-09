Der Autokonzern Stellantis dünnt am Opel-Stammsitz Rüsselsheim die Fahrzeugkonstruktion aus. Im Laufe des Jahres 2024 soll der Bereich «Computer Aided Design» (CAD) geschlossen werden, in dem derzeit etwa 100 Beschäftigte Komponenten für Fahrzeuge austüfteln. «Unser Ziel ist es, Wettbewerbsfähigkeit und Effizienz weiter zu steigern - in allen Bereichen des Unternehmens», sagte ein Stellantis-Sprecher am Donnerstag auf Anfrage als Reaktion auf einen entsprechenden «Handelsblatt»-Bericht.

28.09.2023 15:08