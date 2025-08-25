Das Unternehmen begründet den Strategiewechsel mit der Nachfrage der Kunden. Wenn diese es verlangten, werde man auch weiterhin auf die bisherige «Multi Energy»-Strategie setzen. Damit ist gemeint, dass jedes Modell mit verschiedenen Antrieben wie Batterie, Plug-in-Hybrid, Mild-Hybrid oder Verbrenner angeboten wird. «Dies muss nicht auf 2028 begrenzt sein, wenn die Nachfrageseite anderes verlangt», heisst es in einer Reaktion auf mehrere Medienberichte.