In Europa lieferte Stellantis in den zwölf Berichtsmonaten sieben Prozent mehr Autos an Kunden aus, auch dank eines Anstiegs bei der deutschen Tochter Opel, für die der Konzern allerdings keine detaillierten Finanzzahlen nannte. Das stärkste Wachstum mit fast 60 Prozent verzeichnete der Konzern im Mittleren Osten und in Afrika, während durch das schwache Wirtschaftsumfeld insbesondere in China die Verkäufe in der zugehörigen Region um fast ein Viertel einbrachen.