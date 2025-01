Der Autokonzern Stellantis hat auch im vierten Quartal spürbar weniger Autos verkauft als ein Jahr zuvor. Das Unternehmen habe in den drei Monaten bis Ende Dezember rund 1,395 Millionen Fahrzeuge an die Händler und im Direktverkauf abgesetzt und damit neun Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum, teilte es am Donnerstag in Amsterdam auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Vor allem in Nordamerika brachen die Verkäufe ein.