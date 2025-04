Der Opel-Mutterkonzern Stellantis hat wegen der Unsicherheiten um die US-Importzölle seine Jahresprognose kassiert. Das Management sei in intensiven Gesprächen mit Politikern bezüglich der Handelspolitik und ergreife Massnahmen, den Einfluss der Zölle zu begrenzen, hiess es am Mittwoch vom VW-Rivalen in Amsterdam.