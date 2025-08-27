Konkret gab es 550 Stelleinserate, was fast 10 Prozent mehr sind als noch im Juli. Zudem sind aktuell so viele Jobausschreibungen zu finden wie die letzten drei Monate nicht mehr. Dies zeigt eine Auswertung des Jobportals Indeed, das für die Nachrichtenagentur AWP regelmässig die ausgeschriebenen Vakanzen auf den Bankenwebseiten analysiert.