Konkret gab es 550 Stelleinserate, was fast 10 Prozent mehr sind als noch im Juli. Zudem sind aktuell so viele Jobausschreibungen zu finden wie die letzten drei Monate nicht mehr. Dies zeigt eine Auswertung des Jobportals Indeed, das für die Nachrichtenagentur AWP regelmässig die ausgeschriebenen Vakanzen auf den Bankenwebseiten analysiert.
Bei der Analyse werden die Lehr- und Praktikumsstellen herausgerechnet. Zählt man diese dazu, haben die zehn grössten Schweizer Banken sogar 607 Stellen ausgeschrieben, was einem Höchstwert seit März dieses Jahres gleichkommt. Gezählt werden jeweils nur die Stellen mit Arbeitsort in der Schweiz.
Herbeigeführt wird das grössere Arbeitsangebot durch mehr Stelleninserate bei fast allen Banken. Gemäss Indeed ist die Zahl der ausgeschriebenen Jobs im August nur gerade bei zwei der zehn grössten Finanzinstitute gesunken, und auch das nur im kleinen Ausmass.
Auf tieferem Niveau als im Vorjahr
Die derzeit wieder etwas bessere Arbeitsmarktsituation für Bankmitarbeitende kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Bankensektor tendenziell Personalkapazitäten reduziert. Denn vor einem Jahr war mit 759 ausgeschriebenen Stellen das Angebot noch signifikant höher. Und auch im Sommer 2023 lag das Stellenangebot rund 40 Prozent höher als aktuell.
