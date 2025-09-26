Zurückzuführen ist dieser Anstieg hauptsächlich darauf, dass einzelne Banken unter den Top 10 eine Reihe neuer Inserate aufgeschaltet hat. Insbesondere bei der Zürcher Kantonalbank, bei der Waadtländer Kantonalbank sowie bei den Westschweizer Banken Pictet und Lombard Odier sind mehr Stellen ausgeschrieben als noch im Sommer. Mehr Jobvakanzen sind auch auf der Webseite von Postfinance zu finden.