Der langfristige Trend sinkender Stellenausschreibungen in der Bankenbranche setzt sich somit fort. Im April 2026 waren mit 482 Stellenanzeigen der zehn grössten Banken rund zehn Prozent weniger als im März zu finden. Das waren so wenig Stellenanzeigen wie noch nie in den drei bisher erhobenen Jahren. Dies zeigen Daten des Jobportals Indeed, das für die Nachrichtenagentur AWP regelmässig die Stelleninserate der Banken analysiert. Berücksichtigt werden dabei nur Positionen mit einem Arbeitsort in der Schweiz.