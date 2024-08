Damit hat sich das Stellenangebot für Bankenmitarbeitende zwei Monate in Folge wieder etwas verbessert, nachdem es im Winter und im Frühling deutlich rückläufig war. Insgesamt findet man auf den Webseiten der zehn grössten Schweizer Banken 811 Jobangebote, wie eine Analyse des Jobportals Indeed zeigt. Indeed zählt und analysiert für die Nachrichtenagentur AWP auf den Bankenwebseiten regelmässig die ausgeschriebenen Stellen. Berücksichtigt werden dabei nur Stellen mit Arbeitsort in der Schweiz.