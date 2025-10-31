Auf den Webseiten der Banken sind aktuell knapp 528 Stellen ausgeschrieben. Das sind 5,5 Prozent weniger als noch im September. Dies zeigt eine Auswertung des Jobportals Indeed, welches für die Nachrichtenagentur AWP regelmässig die Stelleninserate auf den Bankenwebseiten analysiert. Berücksichtigt werden dabei nur Stellen mit Arbeitsort in der Schweiz.