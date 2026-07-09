Konkret stieg der Anteil an Stellenausschreibungen mit Remote-Option in der Schweiz seit Jahresbeginn um 12,7 Prozent. Knapp jede siebte Stellenausschreibung biete inzwischen die Möglichkeit zum «ortsunabhängigen» Arbeiten, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Das sei der höchste Wert seit Beginn der Erhebungen Anfang 2019.