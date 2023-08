Im Vergleich zum Vorjahresmonat liegt der saisonbereinigte Indikator nun ganze 17 Punkte niedriger. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist den Angaben zufolge in der Mehrzahl der Wirtschaftszweige im August gesunken. Besonders stark ging die Nachfrage demnach in den Bereichen Information und Kommunikation, im Gastgewerbe, in Land-, Forstwirtschaft, in der Fischerei sowie bei der Zeitarbeit zurück.