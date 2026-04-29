Rückgang in der Ostschweiz

Aktuell leidet das Geschäft mit Industriekunden in der Ostschweiz. Dort würden Industriebetriebe für ihre Stammbelegschaft vermehrt Kurzarbeit anmelden und sie hätten kaum Bedarf an Temporärpersonal, so der Verband. Die Einsatzstunden in der Ostschweiz sanken im ersten Quartal um 2,2 Prozent. Dagegen wurde im Mittelland ein Plus von 5,5 Prozent registriert, auch dank der Erholung in der Uhrenindustrie.