Neuaufstellung auch im Aufsichtsrat

Ein Wechsel bahnt sich auch an der Aufsichtsratsspitze der Deutsche Börse AG an: Unmittelbar im Anschluss an die Hauptversammlung am 14. Mai 2025 will das Kontrollgremium Clara-Christina Streit zur Nachfolgerin von Martin Jetter wählen. Streit gehört dem Aufsichtsrat der Deutschen Börse seit 2019 an. Sie ist zudem derzeit Aufsichtsratsvorsitzende beim Immobilienkonzern Vonovia und Vorsitzende der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex, die sich um Regeln für gute Unternehmensführung kümmert.