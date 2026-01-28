In die gleiche Kerbe schlägt die SP. Auch sie kritisiert die Finanzierung der F-35. Einer Erhöhung der Mehrwertsteuer für die Armee steht die Partei «sehr skeptisch» gegenüber. Mehr Sicherheit sei auch ohne zusätzliche Beschaffungsmilliarden möglich, so die Partei. Das zeige das von der SP-Bundeshausfraktion beschlossene Luftraumschutzkonzept. Auch die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) hat bereits angekündigt, eine solche Erhöhung aktiv zu bekämpfen.