Einige hofften auf die Steuerschätzung, doch die bringt nun keine Entlastung. Helfen könnte, dass Fördermittel für die Intel -Ansiedlung in Magdeburg wegen der Verschiebung vorerst nicht gebraucht werden. 2025 wären das drei Milliarden - doch über deren Verwendung sind sich Scholz, Habeck und Lindner noch nicht einig. Lindner besteht darauf, dass das Geld in den Haushalt zurückfliesst - das sei alternativlos und in seinen Berechnungen auch schon so berücksichtigt. «Für andere Vorhaben steht dieses Geld nicht zur Verfügung.»