Die Kantone hätten es deshalb lieber, würde auch der Bund diesen pragmatischen Weg wählen. «Das Problem liegt nicht im System, sondern in dessen Ausgestaltung», sagte Dieth. In die von den Kantonen gewünschte Richtung geht eine Initiative der Mitte-Partei. Sie fordert, Eheleute weiterhin gemeinsam zu besteuern, aber gegenüber Unverheirateten nicht zu diskriminieren.