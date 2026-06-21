Sicherheitskrise überschattet Wahlkampf

Der Wahlkampf wurde von einer Welle der Gewalt überschattet. In mehreren Regionen des Landes kam es zuletzt zu Anschlägen und Gefechten zwischen Sicherheitskräften und bewaffneten Gruppen. Die Leiterin des Kolumbien-Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung, Kristin Wesemann, sprach zuletzt von einer der schwersten Gewaltwellen der vergangenen Jahre.