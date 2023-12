Seine Wachstumspläne hat das Unternehmen in Südniedersachsen auch bereits in 2023 vorangetrieben. Allein im zu Ende gehenden Jahr seien etwa 150 Millionen Euro in Investitionen geflossen, bis 2027 sollen es über 600 Millionen Euro werden. Unter anderem soll der Firmensitz in Holzminden ausgebaut werden. Zudem wurde vor kurzem ein neuer Standort in Höxter in Nordrhein-Westfalen eröffnet und in Gifhorn übernimmt das Unternehmen nach und nach Teile eines bisherigen Conti-Standorts und will ab 2027 dort 300 Mitarbeiter beschäftigen./xma/DP/stk