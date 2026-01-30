Ausschlaggebend für die Verlängerung seien die «betriebliche Kontinuität, die erfüllten Sicherheitsanforderungen und die Zufriedenheit der Akteurinnen und Akteure auf dem Markt» gewesen, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Das bisherige Mandat wäre Ende 2026 ausgelaufen. Seit 2003 ist Switch im Auftrag des Bakom Registerbetreiberin.