Ausschlaggebend für die Verlängerung seien die «betriebliche Kontinuität, die erfüllten Sicherheitsanforderungen und die Zufriedenheit der Akteurinnen und Akteure auf dem Markt» gewesen, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Das bisherige Mandat wäre Ende 2026 ausgelaufen. Seit 2003 ist Switch im Auftrag des Bakom Registerbetreiberin.
Die Stiftung ist damit für die technische und administrative Verwaltung der .ch-Domains verantwortlich. Der delegierten Aufgaben blieben mit der Verlängerung nahezu unverändert. Einzig wurde der Leistungskatalog um Sicherheitsaspekte ergänzt, vor allem um die Cyberkriminalität konsequenter zu bekämpfen.
cg/jb
(AWP)