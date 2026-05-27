Gemäss den Ausführungen ist das Vermögen unter den Stiftungen aber ungleich verteilt. Allein der in Genf ansässige Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria verfügt über ein Jahresbudget von über 4 Milliarden Franken, wie im Stiftungsreport zu lesen ist - zum Vermögen gibt es keine Angaben.