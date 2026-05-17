Eine gut informierte Quelle in Teheran bestätigte einen Angriff der Emirate in Irans Süden. Laut «Wall Street Journal» griffen die Emirate die iranische Insel Lavan an und trafen dort eine Raffinerie - kurz vor Verkündung der Waffenruhe im April. Es sind die ersten bekannten, direkten Angriffe der beiden mächtigen Monarchien auf den Iran. Die Emirate sollen sich dabei mit den USA und Israel abgestimmt und - ohne Erfolg - versucht haben, weitere Golfländer wie Katar, Bahrain und Kuwait für gemeinsame Angriffe zu gewinnen.