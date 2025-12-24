Mentalität muss sich ändern

«Oftmals werden veraltete Anlagen nicht auf den ersten Blick als störend empfunden, da wir zu sehr daran gewöhnt sind, unsere Spuren nicht zu verwischen, wenn wir sie nicht mehr nutzen», sagte Deubzer. Unberührte und unbebaute Landschaften in den Bergen werden jedoch immer seltener und sollten daher als «wertvolles Gut» betrachtet werden, das es zu erhalten gilt, betonte sie.