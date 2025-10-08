Das sind 10,7 Prozent mehr als im Vorjahr, wie der Bund am Mittwochabend in einem Communiqué mitteilte. Die beiden Fonds decken die Kosten für die Stilllegung der Kernkraftwerke sowie für die Entsorgung der radioaktiven Abfälle und der abgebrannten Brennelemente, die nach Ausserbetriebnahme der Kernkraftwerke anfallen.