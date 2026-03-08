Klarer ist das Bild bei der Klimafonds-Initiative von SP und Grünen. Die Errichtung eines staatlichen Klimafonds findet laut den Umfragen nur bei einer rot-grünen Minderheit Gehör. In den Klimafonds müsste der Bund gemäss jährlich 0,5 bis 1 Prozent des Bruttoinlandproduktes einzahlen. 2024 wären das vier bis acht Milliarden Franken gewesen.